В Анкаре допустили, что TANAP способен стать для Европы альтернативой российскому газу Фото: REUTERS

Трансанатолийский газопровод (TANAP) может стать альтернативой российским поставкам газа для Европы. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

- Одной из двух основных альтернатив является TANAP. Это совместный проект Турции и Азербайджана, - цитирует его словам телеканал A Haber.

Также уточняется, что трансанатолийский газопровод осуществляет транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а после этого по ТАР, откуда и поступает в страны Южной Европы.

Накануне сообщалось, что в июле 2022 года инфляция в странах еврозоны достигла рекордных 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Евростат. Продукты питания, алкоголь и табак стали стоить на 9,8% дороже, промтовары – на 4,5%, услуги – на 3,7%. Такую тенденцию объясняют тем, что сильно подорожали энергоносители. Их цена увеличилась на 39,7%.