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Экономика31 июля 2022 23:10

Генсек ОПЕК отказался конкурировать с Россией

Все дело в том, что РФ - крупный и крайне влиятельный игрок на мировом энергорынке
София ГОНЧАРОВА
Генсек ОПЕК отказался конкурировать с Россией

Генсек ОПЕК отказался конкурировать с Россией

Фото: Александр КОЦ

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров нефти не намерена конкурировать с Россией. Все дело в том, что РФ - крупный и крайне влиятельный игрок на мировом энергорынке.

- ОПЕК не конкурирует с Россией, поскольку эта стран является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке, - цитирует его слова газета Alrai, которой он дал интервью.

Генсек организации считает, что недавний рост цен на нефть связан не только с ситуацией в отношениях между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что РФ не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на ее цену, которые обсуждаются странами G7, она окажется ниже затрат на добычу. Об этом заявлял вице-премьер РФ Александр Новак. А до этого лидеры стран G7 планировали провести обсуждение вопроса установления предельных цен на нефть из России.