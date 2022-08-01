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Политика1 августа 2022 0:26

Затулин: В Косово на протяжении 20 лет угнетали сербский народ

Он также считает, что, по его мнению, долго такая ситуация продолжаться это не может
Авторы (2):
Михаил АНТОНОВ
Михаил АНТОНОВ
София ГОНЧАРОВА
Затулин: В Косово на протяжении 20 лет угнетали сербский народ

Затулин: В Косово на протяжении 20 лет угнетали сербский народ

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что в Косово на протяжении длительного времени угнетали сербов.

- Ситуация, которая сложилась между Сербией и Косово - сложилась не сегодня, а в течение 20 лет, в 2,5 раза дольше, чем на Донбассе. В Косово, где власть захватили албанцы, осуществляет насилие по отношению к сербам на своей территории, притесняет их, пытается добиться, чтобы связь между сербами в Косово и Сербией была прервана, - рассказал Затулин.

Также он добавил, что сейчас уже пережито несколько кризисов, которые были связаны с желанием албанских властей в Косово угнетать сербов и ставить их в трудное положение.

- Я, конечно, не могу издалека судить о том, что первый начал и что происходило сегодня. Но я достаточно долго анализирую эту ситуацию, я бывал и в Косово и в Сербии, и могу сказать, что это та же самая история, которую мы переживаем сегодня в ситуации со спецоперацией, когда на стороне албанцев, ... объединенная сила Запада, поддержка СМИ, - объяснил представитель Госдумы.

Парламентарий также признался, что, по его мнению, долго такая ситуация продолжаться не может.