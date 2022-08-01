МИД России: США и ЕС заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Европейский союз под надуманными предлогами заморозили диалог с российской стороной по борьбе с терроризмом. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин.

- Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено, - заявил представитель дипломатического ведомства в беседе с РИА Новости.

Тарабрин добавил, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене, не смотря на их пользу для обеих сторон.

Накануне сайт KP.RU писал, что лчен Комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков напомнил Соединенным Штатам Америки, кто на самом деле является спонсором терроризма. По его мнению, Штаты перекладывают с больной головы перекладывают на здоровую.