SC: Макрон и Шольц скоро начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон в ближайшее время, скорее всего, могут начать "ссориться" с Брюсселем из-за поиска нового диалога с президентом РФ Владимиром Путиным,. Об этом в статье для Srategic culture пишет обозреватель Мартин Джей.

Кроме того, автор не исключает, что разные мнения и взгляды могут быть еще и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

- Есть вероятность, что в скором времени мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным, - пишет автор в публикации.

Напомним, в начале этого лета читатели издания Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку. Именно с таким призывом они комментировали его заявление о том, что Россия использует газ в качестве оружия.