Зампред ЦБ Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России сейчас нет экономических предпосылок для деноминации. Об этом заявил зампред Центробанка Сергей Белов.

- Причин для этого точно никаких нет... Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными, - объяснил представитель Банка России "Известиям".

Он также считает, что эту тему "не стоит обсуждать".

Напомним, еще в прошлом году больше половины россиян не могли обойтись без наличных денег. К такому выводу пришли эксперты Банка России. И хотя доля безналичных платежей в стране уже превышает 70%, от привычных купюр и монет в ЦБ отказываться не планируют. Наоборот, планируют их модернизировать, чтобы лучше защитить от износа и фальшивомонетчиков. Об этом на виртуальной пресс-конференции заявил Михаил Алексеев, заместитель председателя Банка России.