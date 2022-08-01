Что произошло в ночь на 1 августа Фото: REUTERS

Слова российского президента Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в армию России вызвали панику во всей Британии, пишет Mirror. Во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге российский лидер сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов в ВС страны начнется в ближайшие месяцы, а первым кораблем, который использует "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".

В России сейчас нет экономических предпосылок для деноминации, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. Он отметил, проводимая модернизация банкнот преследует другие цели.

Герой ЛНР "Мирон": Деды не добили, значит мы добьем "немцев". Военкор KP.RU Александр Коц поговорил с бойцами, которые бьются на рубеже Северск-Артемовск.

С 1 августа 2022 года в силу вступает полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза. Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны.

В России с 1 августа традиционно вступает в силу список новых законов. Подробнее о пенсиях, возможностях самозанятых и выплатах для военных мам читайте здесь.

Соединенные Штаты и Европейский союз заморозили диалог с российской стороной по борьбе с терроризмом, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин. Он напомнил, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи.

Президент Алжира заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС. Он считает, что у Алжира есть почти все необходимые для вступления в БРИКС условия. Кстати, пока в экономическое объединение БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР