Запад уличили в затягивании введения санкций против российской нефти из-за опасения кризиса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные страны решили воздержаться от введения ограничительных мер в отношении продаж российской нефти из-за опасения роста цен на топливо, а также сокращения мировых поставок энергоносителей.

Как пишет Financial Times, европейские страны отложили план по запрету России доступа к страховому рынку Lloyd's of London, а также дали разрешение на некоторые международные перевозки.

В публикации отмечается, что Лондон так и не присоединилась к анонсированному в июне этого года Европейским союзом запрету на морское страхование судов, которые провозят российскую нефть. Великобритания согласилась ввести запрет в мае и только на корабли, везущие энергоресурсы из России в Соединенное Королевство.

Отмечается, что полномасштабные ограничительные меры вызывают опасения у Соединенных Штатов, которые уверены, что подобные меры привели бы к резкому скачку цен на нефть, а также вызвали бы дефицит предложения.

«В конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности», - говорится в статье.