Politico: США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации на острове

США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации на острове Фото: REUTERS

Вашингтон переключит внимание с конфликта на Украине на события на Тайване при эскалации событий на китайском острове. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», - приводит издание слова своего собеседника, который отметил, что на данный момент ситуация на Тайване не вызывает беспокойство у Североатлантического альянса, однако «она может легко обостриться».

Издание также приводит слова сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых «словесная война» между Вашингтоном и Пекином из-за острова может легко обостриться. Отмечается, что за всем этим пристально следят в Европе.

Напомним, ранее Global Times со ссылкой на специалистов заявил, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США на остров Тайвань Нэнси Пелоси. Позже телеканал CNN со ссылкой на свои источники заявил, что Белый дом предупредил политика о рисках визита этого острова. Как писал сайт kp.ru, накануне спикер объявила о своих планах посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, однако не упомянула при этом Тайвань.