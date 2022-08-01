РФ и Филиппины ведут переговоры о поставках российских удобрений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Филиппины после заявлений президента страны Фердинанда Маркоса ведут переговоры с Москвой о поставках российских удобрений. Такое заявление сделал посол России в Маниле Марат Павлов.

«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», - приводит РИА Новости словам российского дипломата, который отметил, что данная тема «поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне».

По его словам, речь идет об одной из тех позиций, от импорта которой напрямую зависит «здоровье» экономики Филиппин. Посол России обратил внимание на то, что 19 июля филиппинский президент, который уделяет первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности, назвал вопрос обеспечения страны доступными удобрениями приоритетным.

«При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции», - отметил российский посол, выразив также надежду, что «энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок».