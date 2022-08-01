В России предложили сделать бесплатной парковку у больниц и поликлиник на 2-3 часа Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой расширить бесплатные зоны парковки у медицинских учреждений в стране.

Речь идет про парковочные места вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и их сопровождающих. Очень часто пациенты жалуются, что если приходится идти в поликлинику, которая расположена в зоне платной парковки, то такой визит часто обходится в крупную сумму денег.

А отказаться от личного автомобиля пациенты часто не могут, ведь добраться личным транспортом гораздо удобнее, если имеются серьезные проблемы со здоровьем.

В итоге платные парковки у учреждений здравоохранения являются серьезной статьей расходов, особенно для пенсионеров или инвалидов, которые посещают поликлиники чаще молодежи.

В связи с этим парламентарий обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением рассмотреть его инициативу и по возможности реализовать ее в реальной жизни.

- Время бесплатной парковки могло бы составлять два-три часа с расчетом, что за этот отрезок пациент мог бы успеть пройти необходимые процедуры и спокойно покинуть парковку без потерь для своего бюджета, - цитирует Rt текст обращения.

Тем временем россияне, которые въезжают в Финляндию на собственных автомобилях, пожаловались на порчу транспорта. Они связывают это с распространением антироссийской политики в стране, пишет ФАН.

А в России стали вдвое чаще угонять автомобили с целью хищения по сравнению с началом года. Каждый четвертый автовладелец связывает ситуацию с дефицитом комплектующих и их дороговизной, пишет газета "Известия".