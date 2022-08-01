Россиянам рассказали, когда не стоит платить банковской картой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России все чаще используют банковские карты для оплаты. Тем не менее остаются ситуации, в которых лучше «по старинке» использовать наличные. Об этом рассказала операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Во-первых, эксперт обратила внимание на покупки в интернете, заявив, что вводить данные своей банковской карты на подозрительных сайтах не стоит, а перед самой оплатой необходимо проверить магазин на надежность. Артемьева уточнила, что подозрение вызывают магазины, которые существуют всего несколько месяцев, а также те, которые имеют в интернете много негативных отзывов.

«Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на нее только ту сумму, которую вы собираетесь потратить», — рекомендует специалист в интервью агентству «Прайм».

Также Артемьева назвала поездки за рубеж, отметив, что расплачиваться выпущенными в России банковскими картами там непросто, поэтому лучше иметь при себе кэш.