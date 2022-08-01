Власти Херсонской области назвали исторической ошибкой нахождение региона в составе Украины

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион исторически является русской землей, назвав нахождение этого региона в составе Украины исторической ошибкой, которая будет исправлена в скором времени.

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II всё Северное Причерноморье получило бурное развитие … Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой», - приводит РИА Новости заявление замглавы администрации, который также подчеркнул, что «Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений».

Кроме того, Стремоусов заявил, что на данный момент Херсонская область активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав Российской Федерации, назвав также в числе приоритетов властей региона налаживание социально-экономического благосостояния местных жителей.

Напомним, 23 июля, в Запорожской области подписали указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации, позже в тот же день в Херсонской области заявили, о создании избиркома для аналогичного референдума.