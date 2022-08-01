Страны Запада за четыре месяца 60 раз отказали России в выдаче преступников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел РФ Владимир Тарабрин заявил, что с марта текущего года Москва получила шестьдесят отказов от стран Запада в выдаче преступников, указав также на то, что почти половина этих решение продиктованы политическими мотивами

Тарабрин отметил, что некоторые страны официально прекратили сотрудничество с Россией в вопросах выдачи преступников, а также в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам.

«Если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам», - приводит РИА Новости слова российского дипломата

Глава департамента внешнеполитического ведомства считает, что подобные «деструктивные шаги» наносят ущерб совместным усилиям международного сообщества в противодействии преступности, а также в ее профилактике. Кроме того, по его словам, такие действия «ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом».

«Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, - это криминал», - добавил он.