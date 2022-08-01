В Иране заявили о наличии технических возможностей для производства ядерной бомбы

Тегеран обладает техническими возможностями для производства атомной бомбы, однако решения иранского руководства по данному вопросу нет. Такое заявление сделал глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази.

«Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения по данному поводу», - приводит катарский телеканал Al-Jazeera слова главы иранского агентства по атомной энергии.

Харрази заявил, что в течение нескольких дней Иран смог увеличить уровень обогащения урана до 60%с 20%. По его словам, в стране могут «с легкостью увеличить этот уровень до 90%».

Глава агентства назвал отсутствие гарантий со стороны Вашингтона относительно сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по вопросу о ядерном досье Ирана «ловушкой для любых возможных договоренностей между сторонами», отметив также, если бы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было независимым и справедливым, «было бы проще решать разногласия между участниками переговоров».

Кроме того, он заявил, что при атаке на Иран с территории любого соседнего государства, «Тегеран ответит этим странам, а также прямым ударом по Израилю».

Напомним, накануне в Министерстве обороны Израиля допустили возможность удара по Ирану для сдерживания его ядерной программы.