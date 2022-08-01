«Азовсталь» планируют сделать технопарком

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о дальнейшей судьбе "Азовстали". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе может превратиться в технопарк, в котором будут созданы рабочие места. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, восстановление «Азовстали» в прежнем качестве не предполагается.

«Мы не видим восстановление «Азовстали» в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город через технологии, мы будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Это мы сейчас дорабатываем», - сказал вице-премьер в понедельник 1 августа в интервью телеканалу РБК.

Хуснуллин рассказал также о планах восстановления Мариуполя до 2035 года. По ловам вице-премьера, первостепенной задачей является подготовка города к осенне-зимнему периоду. Первые жилые дома в Мариуполе будут сданы к сентябрю 2022 года. Предполагается, что к 2025 году население Мариуполя возрастет до 350 тысяч человек.

Ранее во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Мариуполь может быть полностью восстановлен за три года. По словам Хуснуллина, в городе будет сделана совершенно новая транспортная инфраструктура, в частности, уже начинается восстановление аэропорта. В 2022 году планируется восстановить 90 социальных объектов, отметил вице-премьер.

Говоря о будущем «Азовстали», Марат Хуснуллин ранее рассказал, что комбинат сможет продолжить существование как промышленный парк или место отдыха.