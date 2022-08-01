СК возбудил уголовное дело после атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в СК РФ, утонив, что дело возбуждено по статье о «покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом».

«По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30 и п.п. "а", "е" 105 УК РФ», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, предварительно было установлено, что в минувшие воскресенье, 31 июля, около 6:00 на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв при помощи беспилотника, который был начинен поражающими элементами. В результате происшествия пострадали шесть человек. Кроме того, была частично разрушена стена, повреждены фасад здания и окна.

Сообщается, что на данный момент выясняются все обстоятельства, а также проводится комплекс следственных действий и была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что штаб Черноморского флот был атакован утром в воскресенье, 31 июля. Как писал сайт kp.ru, он также объявил об отмене праздничных мероприятий ко дню Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Севастополе из соображений безопасности.