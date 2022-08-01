Дмитрий Маликов забрал сына и ушел из дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Дмитрий Маликов отправился на отдых с сыном, выложив совместную фотографию в соцсетях, однако не уточнил своего местоположения. Подписчики уже предположили, что артист намерен разводиться со своей женой Еленой Изаксон, с которой они около 22 лет

Артист выложил совместное фото с трехлетним сыном Марком. На фото они вдвоем позируют на яхте. Маликов держит своего сына за руку, а их взгляды устремлены в небо. Певец не уточнил свое местоположение, а также не объяснил отсутствие супруги на фотографии.

«Смотрим в будущее ..! Смотрим в будущее ..!», - подписал певец свою фотографию с сыном.

Дмитрий Маликов забрал сына и ушел из дома Фото: из соцсетей

Под данным постом в соцсетях подписчики Маликова развернули жаркую дискуссии. Многие его поклонники недоумевают, куда отправился певец, а также решил ли он развалиться со своей женой после 22 лет совместной жизни. Сам певец предпочитает никак не отвечать на комментарии подписчиков.