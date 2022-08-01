Председатель ЕК призвала готовиться к худшему с поставками газа в Евросоюз

Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к худшему в плане поставок газа. Фото: REUTERS

Евросоюз должен готовиться к худшему в плане поставок газа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном в понедельник 1 августа.

«Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам - членам ЕС, мы все должны быть готовы к худшей ситуации», - сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза к единству и возложила ответственность за энергетический кризис в Европе на Москву.

«Единственные ответственные за этот энергетический кризис находятся в Москве и больше нигде», - заявила она.

Глава Еврокомиссии рассказала о мерах, которые принимает Евросоюз для выхода из энергетического кризиса.

«Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа из США, и увеличиваются объемы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря и из все большего числа стран мира», - сказала фон дер Ляйен, добавив, что в первом полугодии ЕС импортировал 38 млрд кубометров газа «не из РФ».

Тем временем президент России Владимир Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2».

Результаты опросов показывают, что половина жителей Германии боится замерзнуть зимой без российского газа.