МИД России предупредил Запад об угрозе со стороны возвращающихся с Украины наемников

В МИД России предупредили об опасности, которую будут представлять иностранные наемники для своих стран после возвращения из Украины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иностранные наемники будут представлять угрозу безопасности для своих стран, когда вернутся туда из Украины после участия в боевых действиях. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Тарабрин заявил, что Москва обеспокоена такой перспективой развития событий и поднимает этот вопрос в международных контактах.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», - сказал представитель МИД в интервью РИА Новости в понедельник 1 августа.

Ранее российский спецназ ликвидировал польских наемников в Харьковской области, а в США сообщили, что иностранные наемники на Украине теряют боевой дух.

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