Экс-посол Украины в ФРГ Мельник считает, что разбудил людей своими словами

Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, уволенный ранее со своей должности, заявил, что его резкие слова «заставили людей проснуться». При этом дипломат признает, что иногда действовал «недипломатично».

«Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично», - сказал экс-глава дипмиссии в интервью газете Financial Times.

Мельник заявил, что время от времени допускал ошибки, а также выразил сожаления, что его заявления «могли ранить кого-то». «Это не было моим намерением», - отметил он, однако, заявил, что гордится своими достижениями в качестве посла, в том числе указал на вопрос о доставке вооружений на Украину, который, по его словам, «всегда находился на первом плане общественных дебатов».

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу несколько украинских послов, в том числе в Германии. Как писал сайт kp.ru, еще ранее многие немцы обрадовались, когда только появились сообщения о возможном отъезде Мельника из страны. В комментариях многие поставили под вопрос профессионализм дипломата.