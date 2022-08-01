В России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по маршруту

Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создают Главное управление Северного морского пути (СМП) для организации движения по данному маршруту. Такое заявление в понедельник, 1 августа, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

«По поручению президента создается Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность», - заявил глава российского правительства.

Мишустин также отметил важность этого маршрута, указав на то, что правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения. Премьер-министр обратил внимание на то, что по данному маршруту осуществляется «основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идет транзит грузов между Азией и Европой».

«При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции», - сказал он, отметив также востребованность данного маршрута среди бизнеса.