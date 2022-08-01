Дмитрий Крутой назначен послом Белоруссии в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя главы своей администрации Дмитрия Крутого новым белорусский послом в Москве. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что Дмитрий Крутой сменит на посту белорусского посла в Москве Владимира Семашко, который возглавляет дипломатическую миссию республики с 2018 года. Ранее Дмитрий Крутой участвовал в разработке союзных программ по углублению интеграции России и Белоруссии.

Как сообщалось ранее 22 июля в ходе телефонного разговора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество, основные вопросы в области экономики, вопросы международной повестки дня, а также согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в Москве.