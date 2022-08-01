В Косово предложили въезжать через Северную Македонию из-за блокировки двух КПП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел непризнанной республики Косово предложило жителям региона въезжать через Северную Македонию из-за блокировки двух контрольно-пропускных пункта. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Полиция Косово закрыла границу для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" из-за блокады трасс по направлению к КПП. Оповещаем граждан, чтобы для перехода использовали другие КПП», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, с понедельника, 1 августа, правительство непризнанной республики Косово запустило процесс запрета на документы, выданные в Сербии, которая продолжает считать территорию Косово своей. Данный запрет распространяется на въезд в регион с сербскими номерами.

Как писал сайт kp.ru, власти Сербии заявили о принятии исключительных усилий, чтобы убедить Приштину отложить спорные меры, отметив, что «акция Приштины» готовилась давно.