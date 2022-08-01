Региональная дирекция по строительству займется достройкой двух ЖК в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде достроят незавершенные ЖК Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Достройкой проблемных ЖК «Гелиос» и «Солнечный» в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде займется региональная дирекция по строительству. В настоящее время уже объявлен конкурс по выбору подрядчика.

- Сейчас строительная готовность дома «Гелиос» составляет 35%. В ЖК «Солнечный» дома № 3 и № 4 второй очереди работы завершены на 65%, - сообщает NewsNN со ссылкой пресс-службу регионального правительства.

По словам главы региональной дирекции по строительству Александра Моторина, в ЖК «Гелиос» необходимо решить вопрос с проведением коммуникаций и присоединением инженерных сетей. Также нужно выполнить кладку внутренних и наружных стен, провести кровельные и фасадные работы. Куда меньше фронт работ в ЖК «Солнечный» - здесь необходимо провести инженерные сети, наружное освещение и благоустроить прилегающую территорию.

- После заключения контракта на завершение строительства будут проведены юридические процедуры и заключен договор на выполнение функций технического заказчика по проектированию и возведению объектов, - рассказал директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Нижегородской области Игорь Аверьянов.

По его словам, работа с этими объектами осложняется тем, что после предыдущего застройщика необходимо будет провести тщательное обследование недостроенных зданий, скорректировать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы.