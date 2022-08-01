Володин дал жесткую отповедь на претензии Киева по возвращению зарубежного имущества бывшего СССР

Володин предложил Киеву выплатить треть долгов бывшего СССР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин жестко ответил на требование посла Украины в Великобритании Пристайко о возвращении Москвой Украине зарубежного имущества бывшего СССР.

Володин заявил, что прежде чем претендовать на имущество бывшего СССР, которое сейчас принадлежит Российской Федерации, Украина должна взять на себя треть долгов Советского Союза.

«Огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 млрд долларов. Наша страна выплатила её, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», - напомнил спикер.

Также Володин напомнил, что Киев с 1991 по 2013 год получал от РФ энергоносители по льготным ценам, кредиты и торговые преференции. Общая сумма этой поддержки для братского народа Украины, по его словам, составила 250 млрд долларов.

«Всё профукали и разворовали», - резюмировал Вячеслав Володин.

Спикер российской Госдумы расценил требование о возвращении Украине имущества бывшего СССР как банкротство киевского режима. Ранее посол Украины в Великобритании заявил, что Киев требует от Москвы вернуть «хотя бы» треть иностранного имущества бывшего Советского Союза, которое оказалось у России в связи с тем, что она взяла на себя долги СССР.