Сенатор Джабаров заявил, что Россия окажет непрямую помощь Сербии при обострении конфликта с Косово

Владимир Джабаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва будет оказывать помощь Белграду при обострении ситуации между Сербией и непризнанной республикой Косово, не вступая в данный конфликт. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Это очень опасно, это центр Европы, и может закончиться очень печально, потому что там (в Косово) стоят силы НАТО», - приводит РИА Новости слова сенатор, который отметил, что вся эта ситуация «может закончиться вооруженным конфликтом, и как только туда полезут страны НАТО, конечно, есть опасность, что будут втянуты другие страны, которые являются союзниками Сербии».

Джабаров заявил, что Москва в конфликт вступать не будет, но «помощь сербам, конечно, если они обратятся», окажет. «У нас есть договор о дружбе», - добавил он.

Напомним, сегодня, 1 августа, правительство непризнанной республики Косово запустило процесс запрета на документы, который выдали в Сербии. Запрет распространяется на въезд в регион с сербскими номерами.

Как писал сайт kp.ru, власти Сербии, которые продолжают считать Косово своей территорией, сообщили о принятии исключительных усилий для того, чтобы убедить отложить все спорные меры, отметив, что «акция Приштины» готовилась давно.