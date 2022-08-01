Мишустин заявил, что экономика России открыта для других стран

РФ готова работать с иностранными инвесторами из дружественных стран. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Экономика РФ открыта для всех стран, которые готовы развивать с отношения с Москвой. С таким заявлением в ходе правительственного совещания выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, ни о каком «закрытии» экономики РФ на фоне западных санкций речи точно не идет. Мишустин уточнил, что сейчас из-за антироссийских санкций производители и поставщики различной продукции из РФ сталкиваются с дополнительными проблемами и издержками.

«Экономика России по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения», - подчеркнул премьер.

Ранее в ходе ПМЭФ-2022 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается делать свою экономику закрытой. По его словам, именно западные государства и другие зарубежные страны вводят против России нелегитимные ограничения. «Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то он ограничивать сам себя. Ограничивают вывоз удобрения - цены вверх пошли. Энергоносители? Тоже вверх», - пояснял российский лидер.