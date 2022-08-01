Центробанк России продлил ограничение на снятие иностранной валюты до 9 марта 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро из-за санкций Запада в отношении РФ еще на полгода - до 9 марта 2023 года, об этом сообщили представители регулятора.

"Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 марта 2023 года. Сохраняется действующий до 9 сентября текущего года лимит в 10 тысяч американских долларов или на аналогичную сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или депозита. До 9 марта 2023 года будут действовать ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и американские доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.

Также поясняется, что Банк России вынужден сохранять эти и другие ограничения по наличной валюте из-за действующих в отношении России санкций, запрещающих российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.

Ранее KP.RU писал, что Центробанк РФ продлит ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре 2022. Набиуллина заявила, что даже при самых жестких сценариях обращение наличных долларов в стране сохранится.