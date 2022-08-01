IKEA не собирается возобновлять работу в России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шведская компания IKEA не планирует открывать свои магазины в России. Об этом в компании заявили в понедельник 1 августа, отвечая на распространенную в социальных сетях от имени якобы работников компании информацию о скором возобновлении работы IKEA на территории Российской Федерации.

«Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Напомним, в марте 2022 года шведская компания оказалась в списке фирм, объявивших об уходе с российского рынка.

IKEA объявила о сокращении бизнеса в нашей стране, прекращении поставок и продаже своих заводов.

Позже компания начала онлайн-распродажу остатков товара, которая постоянно прерывается из-за работы подрядчиков и хакерских атак.