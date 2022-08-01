Василий Орлов: «Главная задача – сделать так, чтобы дети знали историю нашей страны и региона»

«За полгода на экскурсиях в амурских парках «Патриот» побывали больше трех тысяч школьников со всей Амурской области. Эту работу нужно продолжать. Главная задача – сделать так, чтобы дети знали историю нашей страны и региона. Сегодня военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяем особое внимание. В радах «Юнармии» уже более 14 тысяч детей, к запуску готовится центр «Авангард», который оборудуем на территории бывшего благовещенского танкового училища. Кроме того, в этом году мы увеличили количество профильных смен военно-патриотической направленности и выделили на это дополнительное финансирование», – заявил губернатор Амурской Василий Орлов.

Глава области пояснил, что амурским школьника очень нравятся экскурсии в военно-патриотические парки «Патриот» Благовещенска и Белогорска. В нынешнем году первые визиты школьников начались еще в начале весны. В «Патриотах» школьникам 5-11 классов дают представление о вооружении российской и советской армии, проводят мастер-классы по написанию фронтовых писем. А на площадке Дальневосточного высшего общевойскового командного училища площадке детям проводят экскурсии по «Партизанской деревне».

Василий Орлов отметил, что сегодня в приграничном селе Буссе Свободненского района стартовала одна из 28 таких профильных патриотически смен. Мероприятие организовано совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Амурской области. В смене задействовано более сотни детей. До 9 августа ребята пройдут следовую и огневую подготовке, поучаствуют в личных и командных состязаниях, а также пройдут азы дрессировки служебных собак.