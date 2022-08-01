Новая Зеландия ввела санкции против армии и ВПК России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новой Зеландии сообщили о новом пакете санкций в отношении вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России, говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

"Сегодня нами были введены санкции в отношении войск вооруженных сил (России - прим. ред.), в частности, в отношении оборонных структур, ответственных за поставку оружия и военного оборудования", - уточняется в сообщении. Также указывается, что ограничения введены в отношении страховой компании "Согаз", РЖД, а также в отношении компаний, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для Вооруженных сил РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.