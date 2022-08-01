Путин заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за границей, однако не будет работать себе в ущерб со странами, которые проявляют к Москве недружественное отношение.

«Мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам недружественное отношение», - заявил российский лидер.

Путин также заявил, что стратегия развития металлургии в России до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, но нужно задать ориентиры на будущее.

«Особый акцент просил сделать тогда на активный рост потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики», - отметил глава государства.