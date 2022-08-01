В США назвали украинского депутата безумцем за призыв отправить ВСУ на помощь Косово

Экс-представитель США Гренелл назвал украинского депутата Гончаренко безумцем за призыв отправить ВСУ на помощь Косово Фото: REUTERS

Экс-представитель США по мирным переговорам Сербии и Косово Ричард Гренелл публично назвал «безумцем» депутата Верховной Рады Украины от партии Петра Порошенко Алексея Гончаренко. Поводом стало заявление народного избранника о том, что украинская армия должна встать на защиту Косово в случае начала вооруженного конфликта между Белградом и Приштиной.

«Вы безумец», - написал Гренелл на своей странице в Twitter, отвечая на слова Гончаренко о необходимости вмешательства ВСУ в конфликт в Косово.

Гончаренко на заявление бывшего высокопоставленного американского чиновника пока не отреагировал.

Ранее украинский парламентарий заявил, что в случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров и помочь Приштине в военном конфликте. По его словам, Сербия якобы «пытается развязать агрессивную войну», а «война в любой точке мира ужасна». Однако другие украинские политики высказывание Гончаренко не поддержали, сочтя его крайне неуместным и неадекватным.