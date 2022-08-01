Четыре самолета ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону тайваньских ПВО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре самолета Военно-Воздушных сил Китая вошли в зону опознавания тайваньских ПВО в понедельник 1 августа. Об этом сообщает Минобороны Тайваня.

В сообщении говорится о четырех истребителях J-16, которые облетели акваторию к юго-западу от острова.

Тайваньские военные послали самолетам радиопредупреждение и развернули зенитные ракетные комплексы.

В то же время Соединенные Штаты передислоцируют размещенные в районе Тайваня самолеты и авианосцы, направляя военные активы в сторону острова. Японская газета Nikkei связывает это с возможным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, допуская, что американские военные таким образом пытаются создать «буферную зону» на случай визита Пелоси.

Напомним, Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии 30 июля 2022 года. Предполагается, что она в ходе этой поездки может посетить Тайвань.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Нэнси Пелоси должна отказаться от идеи посещения Тайваня. По его словам, «она только сделает все хуже».

Белый дом также предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань.

В то же время в Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.

Новость дополняется.