Утечка семи тонн радиоактивной воды произошла на реакторе АЭС в Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утечка семи тонн воды с радиоактивными элементами произошла на третьем реакторе атомной электростанции (АЭС) «Михама» в Японии в префектуре Фукуи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на оператора станции компанию Kansai Electric Power.

Уточняется, что утечка произошла внутри энергоблока третьего реактора. Компания заявляет, что влияния на окружающую среду данная утечка не окажет. Отмечается, что возраст реактора составляет более 40 лет.

Напомним, в 2011 году на станции «Фукусима» произошла авария, которой был присвоен максимальный седьмой уровень по шкале ядерных событий. Авария произошла в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Как писал сайт kp.ru, позже в 2020 году появилось сообщение о том, что Япония сбросит миллион тонн загрязненной воды со станции «Фукусима» в Тихий океан.