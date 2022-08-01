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Политика1 августа 2022 10:40

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру ради своей выгоды

В частности, он упомянул ситуацию в Тайвани
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру ради своей выгоды

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру ради своей выгоды

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов, возможный кризис в Тайване может поставить точку в геополитических планах Штатов, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

"В настоящее время США стараются максимально разблокировать все тлеющие конфликты по всему миру, в том числе, Тайвань. Они запустили их перезагрузку", - сказал парламентарий.

Кроме этого,он добавил, что на фоне своих геополитических провалов, Штаты прибегают к "старому методу" - "чем больше конфликтов, тем больше возможностей для вмешательства, чтобы удерживаться на плаву".

Также Шхагошев отметил, что США преследуют и экономический интерес, стремясь ослабить другие государства через разжигание конфликтов.

"Эти два конфликта - один, который они развязали на Украине, и второй на Тайване, могут стать конечными в больших геополитических провокациях США", - подытожил депутат.

Напомним, ранее в тайваньских изданиях распространилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайван. В КНР на это ответили заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты госсуверенитета и территориальной целостности.