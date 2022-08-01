Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру ради своей выгоды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов, возможный кризис в Тайване может поставить точку в геополитических планах Штатов, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

"В настоящее время США стараются максимально разблокировать все тлеющие конфликты по всему миру, в том числе, Тайвань. Они запустили их перезагрузку", - сказал парламентарий.

Кроме этого,он добавил, что на фоне своих геополитических провалов, Штаты прибегают к "старому методу" - "чем больше конфликтов, тем больше возможностей для вмешательства, чтобы удерживаться на плаву".

Также Шхагошев отметил, что США преследуют и экономический интерес, стремясь ослабить другие государства через разжигание конфликтов.

"Эти два конфликта - один, который они развязали на Украине, и второй на Тайване, могут стать конечными в больших геополитических провокациях США", - подытожил депутат.

Напомним, ранее в тайваньских изданиях распространилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайван. В КНР на это ответили заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты госсуверенитета и территориальной целостности.