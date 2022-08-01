Американские солдаты появились на КПП Кошутице между Сербией и Косово

Американские солдаты замечены на пунктах пропуска между Сербией и непризнанным Косово. Фото: REUTERS

Американские военнослужащие, представляющие силы НАТО в Сербии, замечены на нескольких пропускных пунктах между Сербией и непризнанным Косово. Об этом сообщает Sputnik-Сербия.

Из-за усиления напряженности между Сербией и Косово в понедельник 1 августа были закрыты несколько контрольно-пропускных пунктов, в частности, Яринье и Брняк. Позже появилась информация о том, что на переходе Кошутице замечены американские военные и косовская полиция. Также американские военные из миссии НАТО KFOR появились и на переходе Яринье.

Ранее депутат Госдумы Морозов допустил возможность военного конфликта между Сербией и Косово с участием НАТО.

О том, что происходит на границе Сербии и Косово в понедельник 1 августа, читайте здесь на kp.ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косова.