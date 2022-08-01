Посол России в Белграде сообщил об отсутствии долгосрочного решения по ситуации в Косово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация вокруг самопровозглашенного Косово до настоящего времени остается напряженной, хоть и удалось избежать кровопролития. Об этом сегодня, 1 августа, заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Как отметил дипломат, до сих пор так и не было принято долгосрочного решения по сложившейся ситуации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что РФ полностью поддерживает позицию Белграда по ситуации с непризнанной республикой.

Кроме этого, ранее Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Президент Сербии намерен выступить с экстренным обращением к нации.

Также ранее KP.RU писал, что власти Косово с 1 августа 2022 года введут запрет на въезд с сербскими документами. Об этом сообщил кабинет "премьера" Альбина Курти.