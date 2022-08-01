Nikkei: США направляют к Тайваню самолеты и авианосцы из-за возможного визита Пелоси

США направляют к Тайваню авианосцы и самолеты из-за возможного визита на остров Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты передислоцируют размещенные в районе Тайваня самолеты и авианосцы. Военные активы направляются в сторону острова, сообщает в понедельник 1 августа японская газета Nikkei. Издание связывает это с возможным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, допуская, что американские военные таким образом пытаются создать «буферную зону» на случай визита Пелоси.

«Американские военные перебрасывают активы, в том числе авианосцы и большие самолеты, ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого, но неподтвержденного визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси», - говорится в публикации.

Напомним, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии 30 июля 2022 года. Предполагается, что она в ходе этой поездки может посетить Тайвань.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Нэнси Пелоси должна отказаться от идеи посещения Тайваня. По его словам, «она только сделает все хуже».

Белый дом также предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань.

В то же время в Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.