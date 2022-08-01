Путин считает, что Запад выбросил на помойку принципы ВТО

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государства Запада, принимая санкции против России, выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку, заявил сегодня, 1 августа, президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Он напомнил, что в отношении предприятий отрасли приняты ограничения со стороны западных партнеров. Эти санкции касаются работы на внешних рынках, также введены запреты на приобретение ряда зарубежных компонентов для выпуска продукции в РФ.

Принимая такого рода решения, как отметил Путин, Запад не учел возможные последствия, в том числе, рост цен на стройматериалы на глобальном рынке и подстегивание мировой инфляции в целом.

“Снижение благополучия и качества жизни простых граждан, в первую очередь, в Европе, политиков не волнует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", - отметил Владимир Путин.

Ранее Bloomberg сообщил, что Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции. Рост цен на топливо вызвал в Европе экономический спад, отметило издание.