Брат Чубайса о его состоянии после госпитализации: «Он парень крепкий, поднимется» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родственники Анатолия Чубайса рассказали о его состоянии. Бывшего спецпредставителя президента России по устойчивому развитию госпитализировали в Европе в последние выходные июля. У него была диагностирован синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание – иммунный ответ организма на раздражитель. В данном случае это могло быть последствие вакцинации от коронавируса.

Старший брат Анатолия Чубайса рассказал телеканалу «360» о его состоянии. Близкие на связи с пациентом и надеются, что скоро он пойдет на поправку.

- Анатолий написал, что его состояние улучшается. Парень он крепкий. Так что, скоро он поднимется и все будет нормально. Каких-то хронических болезней у него нет, - сказал Игорь Чубайс.

Он пока не склонен полагать, что болезнь могла стать следствием вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку Анатолий Чубайс проводил не российской вакциной.

- Есть версия, кто-то из родственников считает, что это последствия прививки, но это не мнение врача. Я услышал это не от Анатолия, а кто-то из родных написал, — сказал он.

Что касается самого заболевания, то оно достаточно коварно. Синдром характеризуется поражением нескольких периферических нервов, удар может прийтись в любую часть организма. Постепенно наступает такая слабость, что человек не может ходить, двигать руками, моргать. А в особо опасных случаях развивается паралич мышц дыхания, пишет Life.