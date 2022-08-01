Украина получила немецкие РСЗО MARS II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия передала ВС Украины реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II, сообщил сегодня, 1 августа, глава украинского военного ведомства Алексей Резников.

Он уточнил, что немецкая реактивная артиллерия уже прибыла на украинскую территорию. Следует отметить, что недавно в минобороны ФРГ сообщали о планах передачи Киеву трех РСЗО.

Также ранее власти Запорожской области заявили, что Украина продает полученное от западных стран оружие. Уточнялось, что на черном рынке часто можно встретить американские ПТРК и даже тяжелую бронетехнику.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.