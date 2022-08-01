Киркоров заявил, что не получал 200 тысяч евро за несостоявшийся концерт в Кишиневе Фото: REUTERS

Филипп Киркоров опроверг распространившиеся в СМИ слухи о том, что за несостоявшееся выступление в Кишиневе он якобы получил 200 тысяч евро, сообщил сегодня, 1 августа, молдавский телеканал ТВ-6.

Ранее издания республики распространили информацию, что певцу заплатили эти деньги лидеры партии "Шор" Илон Шор и Марина Таубер за выступление в Кишиневе, которое впоследствии было сорвано. Правоохранительные органы Молдавии возбудили уголовное дело в связи с незаконным финансированием партии, а ее вице-председателя Таубер был заключен под стражу на 30 суток.

"Никаких денег я не получал. В частности, компенсацию расходов за сорванный концерт. Единственное, что оплатили организаторы - это дорога и проживание. Но никаких денег за концерт, тем более таких… Нет, не получал Киркоров 200 тысяч евро", - заявил певец.

Также исполнитель добавил, что выступление в Кишиневе не было заказано политической партией.

Ранее сообщалось, что появление Филиппа Киркорова на "Евровидении" вызвало скандал. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Филиппа Киркорова за поездку на "Евровидение".