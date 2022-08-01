Власти Франции заморозили российские активы на 1,2 миллиарда евро

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Власти Франции приняли решение о заморозке связанных с Россией активов на общую сумму 1,2 миллиарда евро (при этом в данную сумму не входят заблокированные ранее активы Центробанка РФ). С таким заявлением выступил руководитель Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при французском Минфине Гийом Валетт-Валла.

По данным высокопоставленного чиновника кабмина Франции, Парижем заблокированы многочисленные банковские счета, связанные с РФ, также арест наложен на принадлежащую россиянам недвижимость.

В интервью изданию Tribune Валетт-Валл напомнил, что ранее Франция приняла решение о заморозке активов российского Центробанка на 22 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что на Францию, Бельгию, Австрию, Германию, Ирландию и Люксембург приходится большая часть замороженных в государствах Евросоюза российских активов. Соответствующие данные распространило агентство Bloomberg. По информации издания, Австрия, Бельгия, Люксембург и еще три страны ЕС заморозили активы России на сумму 12,7 миллиарда евро, в то время как другие сообщили, что они арестовали небольшие суммы или вообще в принципе отказались от подобных санкционных мер.