Украинцев выгнали с пляжа в Черногории из-за провокации с флагом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В курортном городе Петровац в Черногории персонал ресторана, расположенного на морском побережье, выгнал украинских туристов из-за провокационной демонстрации национального флага, сообщило издание Vijesti.

По соцсетям распространился видеоролик, на котором охранники заведения требуют, чтобы украинцы ушли с территории после жалобы отдыхавших там россиян.

“Гости из Украины на протяжении двух дней пытались провоцировать национальными флагами россиян", - рассказал журналистам Vijesti владелец ресторана.

Он также пояснил, что между туристами возник конфликт, и работникам заведения пришлось их разнимать.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.