В МИД России указали на стремление Запада использовать Интерпол в политических интересах

В МИД России указали на попытки Запада использовать Интерпол в политических целях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Западные страны стремятся использовать Интерпол в политических интересах. На это указал в понедельник 1 августа директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Они стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола», - сказал Тарабрин в интервью РИА Новости.

Такие действия западных стран представитель российского МИД назвал «безрассудными и ничем не обоснованными». Дипломат подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу основную цель создания Интерпола и напомнил, что в уставе этой организации есть статья, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера.

Ранее Интерпол заявил, что не будет исключать Россию из организации на фоне волны антироссийских санкций, но московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы. Его запросы должны будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами Интерпола.

Также Тарабрин предупредил Запад, что иностранные боевики будут представлять угрозу безопасности, вернувшись с Украины в свои страны.