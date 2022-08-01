Умер Михаил Головатов, заочно осужденный в Литве бывший командир группы «Альфа»

Ветеран спецслужб, зам.командира группы "Альфа" в 1991 г. Михаил Головатов. Фото: Иван ВИСЛОВ

На 73-м году жизни умер экс-командир группы «Альфа» Михаил Головатов, который был заочно осужден в Литве за якобы совершенные им преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года.

О смерти Головатова сообщает совет международной ассоциации ветеранов «Альфы». Причины и обстоятельства его кончины не уточняются.

Головатов, как отмечают его бывшие сослуживцы, неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане, где он охранял в составе группы высших руководителей НДПА и ДРА.

В 2019 году Головатова заочно приговорили в Литве к 12 годам лишения свободы. Его обвиняли «в преступлениях против человечности и военных преступлениях» по делу о столкновениях в Вильнюсе в январе 1991 года. Сам Головатов все обвинения в свой адрес категорически отрицал. Наряду с ним тюремные сроки заочно также назначили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову — 10 лет, россиянам Геннадию Иванову и Юрию Мелю — 4 года и 7 лет соответственно.