Сенатор Джабаров: «Сербы – верные союзники Москвы, мы их в обиду не дадим однозначно»

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сербия является дружественным и братским государством для России, поэтому Москва не даст сербов в обиду в конфликте с Косово, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Сербия – это абсолютно дружественное и братское для нас государство, сербы – верные союзники Москвы, России, и мы в обиду их не дадим однозначно. Потому что та ситуация, которая была в конце 90-х, в 1999 году, когда сербы подверглись бомбардировке стран НАТО, – я думаю, этого никогда не повторится», – сказал парламентарий в эфире радио «КП».

Как отметил сенатор, Россия будет действовать в ситуации с Сербией и Косово через международные институты, в том числе Совет Безопасности ООН. По мнению Джабарова, Белград также имеет полное право обратиться в Совбез ООН по вопросу ситуации, сложившейся в отношениях с Приштиной.

Говоря о возможном приеме Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности, парламентарий подчеркнул, что ОДКБ не карманная структура России, а организация, которая объединяет несколько государств. Поэтому для вступления Белграда в ОДКБ необходимо согласие всех ее членов. Вместе с тем, отметил Джабаров, реальную помощь из всех стран ОДКБ может оказать только Россия.

«Если сербы обратятся за конкретной помощью, в том числе поставки каких-то видов материалов, даже вооружений, Россия может рассматривать этот вопрос, потому что у нас с Сербией договор о дружбе и сотрудничестве, и, конечно, мы не оставим сербов в беде. Думаю, может найтись и немало добровольцев не только в России, но и в других славянских государствах, которые захотят помочь сербам отстаивать свою независимость в случае агрессии со стороны НАТО», – заявил сенатор.

Напомним, накануне в Сербии сообщили о выстрелах на границе с Косово. По предварительным данным, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Как писал сайт KP.RU, сербский лидер Александар Вучич заявлял, что армия самопровозглашенного Косово намерена напасть на северную часть Сербии.