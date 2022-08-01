Группа немецких филологов выступила против гендерно-нейтрального языка на телевидении

Филологи Германии выступили с открытым письмом против гендерно-нейтрального языка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа филологов из Германии протестует против гендерно-нейтрального языка на общественном телевидении. Отрывки из открытого письма, которое подписали около 90 филологов и германистов, публикует в понедельник 1 августа издание BILD.

Филологи указывают на особенности немецкого языка, которые делают практически невозможными «гендерную нейтрализацию» существительных. Также специалисты приводят данные опросов, согласно которым более двух третей телезрителей в ФРГ выступают против гендерно-нейтрального языка. Специалисты назвали гендерно-нейтральный вариант языка искусственным и предупредили о возможности раскола общества в случае внедрения этого варианта в общественно-правовых СМИ.

Филологи, среди которых члены совета немецкого правописания, общества немецкого языка и ПЕН-центра, призвали обращаться с немецким языком «ответственно и без идеологии».

Ранее Верховный суд Британии отклонил иск о выдаче паспортов со знаком «Х» в графе «пол».

В то же время демократы в конгрессе США заявили о желании перейти на гендерно нейтральные обращения, заменив местоимения «он» и «она» на «представитель» или «делегат».